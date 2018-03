Nicolle Ferguson abre las puertas de su casa para mostrar a su bebé Dante

La presentadora de deportes, Nicolle Ferguson, abrió las puertas de su casa para dar a conocer a su bebé Dante y contar su experiencia como madre de dos varoncitos.

"…lo más lejos que me permitió mi esposo viajar era a Playa Bonita, después el Puente de Las Américas, porque saco la logística y tenía un hospital cerca, el Hospital Nacional era más cerca, fue el único lugar al que fui…con Dante yo viajé a Orlando, a México, cubrí selección y estuve en cancha, yo que no hice con Dante que definitivamente con Massimo no hice", expresó Ferguson.

Dante nació el 20 de febrero, la presentadora cuenta que se adelantó diez días pero que no importó porque su bebé pesó 8 libras al momento de su nacimiento.

"…cada vez que lo escucha llorar va y me busca…para todas las mamás que están en espera, muchas felicidades y muchas bendiciones por esas pancitas, cuídenla mucho, de verdad que es una época súper linda…", manifestó.