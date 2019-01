Nikki Bella podría tener nuevo novio

La luchadora profesional Nikki Bella, quien protagonizó junto al ahora actor John Cena uno de los grandes culebrones del año pasado tras poner fin a su compromiso matrimonial a escasos días de la fecha de la boda, podría haber encontrado de nuevo el amor de la mano del bailarín profesional Artem Chigvinstev, con quien compitió hace dos años en el popular programa de televisión 'Dancing with the Stars'.

"Llevan un tiempo viéndose y la verdad es que están muy cómodos juntos. Sin embargo, de momento no estamos hablando de nada serio porque todavía se están conociendo. Está claro que existe atracción mutua, pero ambos se encuentran muy ocupados con sus respectivas carreras, por lo que se lo están tomando con calma", explica una fuente a la revista People.

Tras una larga temporada en la que tanto Nikki como su exprometido dejaron entrever que la puerta a la reconciliación se encontraba todavía abierta, el pasado mes de noviembre la estrella televisiva no solo reconocía que su relación sentimental con John era ya -y de forma definitiva- cosa del pasado, sino que también dejaba patente su escasa disposición a la hora de rehacer su vida sentimental al menos a corto plazo.

"Me siento como cuando una pareja se casa y la gente empieza a preguntar directamente que cuándo van a tener niños. Cuando volví a la soltería, todo el mundo empezó a decirme: '¿Ah, pero estás preparada ya para conocer a alguien nuevo?'. Y sinceramente, ahora mismo no estoy interesada en eso, no estoy preparada porque todavía estoy cerrando heridas. No han cicatrizado del todo", aseguraba con total honestidad.