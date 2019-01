Nikki Bella niega haber iniciado una relación sentimental con Artem Chigvinstev

La luchadora profesional Nikki Bella no ha tardado en salir al paso de los rumores que, desde hace dos semanas, apuntan a que habría rehecho su vida sentimental junto al guapo bailarín Artem Chigvinstev, quien fuera su pareja artística durante su participación en la edición estadounidense del famoso concurso televisivo 'Dancing with the Stars'.

Y aunque sus declaraciones puedan dejar algo decepcionados a todos aquellos que esperaban que -por medio de un nuevo romance- hubiera dado carpetazo definitivo a su extinta historia de amor con el ahora actor John Cena, sobre la que hace poco aseguraba que todavía tenía "heridas abiertas", la también estrella televisiva ha dejado bien claro que sigue soltera y sin compromiso, lo que no implica necesariamente que no haya disfrutado de alguna que otra cita con el mencionado coreógrafo o con otros hombres.

"He tenido varias citas desde entonces... Y una de las cosas que parece que todavía no he aprendido al ser una chica nueva en Los Ángeles es que hay paparazzi por todas partes, hasta en los mercadillos. Sinceramente, no estoy en una relación, simplemente he tenido algunas citas. Es divertido, pero no me comprometo con nadie", ha revelado con total naturalidad en una entrevista al portal de noticias Daily Pop.

Sobre su decisión de empezar a explorar el 'mercado de solteros' pasado ya casi un año desde su dramática separación de John Cena, con quien puso fin a su compromiso matrimonial escasos días antes de la boda que debería haberse celebrado a principios del pasado mayo, la también estrella televisiva ha explicado que se ha marcado ciertas líneas rojas que jamás cruzará por muy abierta que esté a la idea de encontrar de nuevo el amor.

"Quiero conocer un poco a la persona en cuestión antes de animarme a salir con él, así que no creo que acabe cenando un día con un asesino en serio. Jamás me veréis en una plataforma como Tinder, eso os lo puedo asegurar. ¡Ya lo siento!", ha bromeado en la misma conversación.