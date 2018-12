Nile Rodgers atribuye su vitalidad musical a su exitosa lucha contra el cáncer

El legendario productor y músico Nile Rodgers, quien el año pasado volvía a la escena discográfica por todo lo alto con un álbum, llamado 'It's About Time', plagado de bailables colaboraciones con estrellas de la talla de Lady Gaga o Sir Elton John, ha reconocido que su exitosa lucha contra el cáncer, el cual le fue diagnosticado en 2010 y en 2017, le ha brindado la motivación y la fuerza necesarias para mantenerse activo profesionalmente, hasta el punto de haber firmado una de las décadas más prolíficas de su extensa trayectoria.

"Cuando los médicos me dijeron que tenía cáncer la primera vez, al mismo tiempo me recomendaron que descansara mucho y que me dedicara a contemplar la vida. Y yo reaccioné de forma completamente opuesta, y me dije: 'Voy a hacer más colaboraciones que nunca y voy a ofrecer más conciertos todavía'. Y eso es básicamente lo que he venido haciendo desde entonces", ha asegurado el intérprete de 66 años en conversación con el diario británico Daily Express.

Tanto es así, que el también líder de la banda Chic se encuentra estos días dando los últimos retoques a un nuevo elepé que, como él mismo ha explicado durante la entrevista, supone una especie de segunda parte del trabajo mencionado anteriormente, para el que ahora cuenta con las voces de artistas tan reputados como Bruno Mars, Jorja Smith y Robert Plant, vocalista este último del mítico grupo Led Zeppelin.

"Fundamentalmente grabé dos álbumes. 'It's About Time', para mí, es como una película de dos partes, pero al final preferí no publicarlas juntas porque había demasiada información. Si estuviéramos en los viejos tiempos, hubiera sido sin duda un disco doble, pero soy consciente de que la época actual es diferente y de que la gente ya no está dispuesta a dedicarle tanto tiempo a un mismo trabajo", ha reflexionado al tiempo que dejaba patente su conocimiento exhaustivo de las actuales tendencias de consumo musical.