Nina Dobrev no ve nada raro en su amistad con su ex Ian Somerhalder y su esposa

Si hay algo que genera fascinación en la industria interpretativa es un triángulo amoroso y muchos quisieron colocar a Nina Dobrev en el centro de uno cuando su exnovio y antiguo compañero de reparto en la serie 'Crónicas vampíricas' Ian Somerhalder comenzó una relación sentimental con su actual esposa Nikki Reed.

En aquel momento se atribuyó a las actrices una estrecha amistad que se remontaría a mucho antes de que la primera rompiera su noviazgo con Ian en 2013, algo que él desmintió en 2017 cuando publicó una fotografía de los tres juntos en su cuenta de Instagram acompañada de un mensaje en el que aseguraba que en realidad esa había sido la primera ocasión que las dos habían salido juntas a cenar.

La única razón por la que el matrimonio se pronunció acerca de los rumores que aseguraban que Nikki había apuñalado por la espalda a Nina o que esta había vetado a la primera el acceso al set de rodaje de la serie en que aún trabajaba con Ian, fue para poner fin a una narrativa que, en su opinión, solo contribuía a perpetuar ante las nuevas generaciones la dinámica de enfrentamiento entre mujeres.Quizá por esa misma razón Nina ha accedido a pronunciarse ahora acerca de su actual relación para aclarar que no existe ningún tipo de tensión entre los tres por extraño que pueda parecerles a algunos.

"No creo que sea raro en absoluto. Me parece genial, por qué no podemos ser todos amigos. Creo que tienen un bebé precioso y son muy felices juntos y yo también lo soy, y qué hay de malo en ello. No veo ningún problema en todo ello", ha asegurado Nina durante su entrevista en 'Watch What Happens Live With Andy Cohen' en la sección del programa en que los invitados deben enfrentarse a cuestiones comprometidas.

En su caso a ella le tocó pronunciarse sobre su cercanía con su ex y su actual esposa. Nina mantuvo una expresión imperturbable mientras escuchaba la pregunta y no tardó ni un segundo en ofrecer su respuesta con un semblante serio y quizá un ligero gesto de disgusto, pero consiguió esbozar una sonrisa educada hacia el final.