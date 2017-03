Nine Inch Nails envía un misterioso polvo negro a sus seguidores

635x357 Trent Reznor, líder de Nine Inch Nails. EFE

La afición del grupo Nine Inch Nails por sorprender a sus fans ha alcanzado un nuevo nivel. Las pasadas navidades, Trent Reznor y Atticus Ross anunciaron su regreso por todo lo alto con un EP titulado 'Not the Actual Events' y el lanzamiento de todos sus discos anteriores en formato vinilo para conmemorar la ocasión.

Aquellos admiradores que se apresuraron a comprar ese nuevo trabajo en la página web de la banda se encontraron con que uno de los productos a la venta -por un precio de 12 dólares- era una "edición digital única y limitada acompañada de un componente físico", aunque en ningún momento se especificaba cuál era ese 'componente físico'. Pues bien, el misterio se ha resuelto ahora con la llegada de los primeros paquetes.

Quienes se esperaban un CD o un vinilo, se habrán llevado una gran decepción, ya que lo que han recibido son varias fotografías del grupo y textos borrosos e ininteligibles cubiertos de un extraño "polvo negro" que se adhiere a la piel"Puede contener elementos subversivos que produzcan sentimientos de euforia y que pueden resultar dañinos e inquietantes para el consumidor", reza la pegatina que acompaña al 'regalo' de Nine Inch Nails a sus seguidores.

Para generar más confusión, el envoltorio del paquete también advierte: "Esto desembocará en desastre".Como no podía ser de otra forma, sus fans han echado mano de las redes sociales para compartir esta travesura del grupo y sus reacciones se dividen entre quienes aplauden el "troleo por parte de Trent Reznor" y quienes exigen que se les devuelva su dinero.Pese a haber vuelto con más fuerza que nunca, Nine Inch Nails no se ha atrevido a asegurar todavía si planea una gira de conciertos para deleite de sus fans."No en un futuro inmediato, pero estamos hablando sobre ello", aseguró su líder Trent Reznor en diciembre en el programa de radio de Apple Music Beats 1. "La idea es que otros dos trabajos salgan este año", completó sobre su vuelta a la música.