¿Niño o niña? Se revela el sexo del bebé de Yoani Ben

No hay nada como la espera de un bebé. Si no me creen pregúntenle a Yoani Ben, excampeona de Calle 7 Panamá, quien casi que ha compartido por completo su embarazo con el público. Desde el mes de agosto, cuando Yoani anunció que se retiraba de la competencia porque sería mamá por 2da ocasión, sus seguidores han estado pendiente de ella.

Por esa razón, no es de extrañarse que Yoani haya aceptado compartir a través de El After el sexo de su bebé. Sí, tal cual lo están leyendo. Como saben ahora la moda es hacer una reunión familiar para anunciar el sexo de la criatura, bueno eso, precisamente, fue lo que se vivió en El After.

El equipo de producción preparó todo, hizo las gestiones con el médico y se trató de mantener todo en secreto, ya que la madre no debía enterarse de nada.



Antes que Juan David reventara el globo, Yoani reveló que se inclinaba más por el niño, ya que como saben ya tiene una niña y lo ideal para ella sería la parejita, de lo contrario la pequeña Yashna tendría una mejor amiga.

¡Y llegó el momento!... Boom y los globos salieron color rosa, así que la llamada Pantera colonense tendrá otra niña.

Tras descubrir el sexo, aseguró que iniciaría la búsqueda del nombre, ya que solo había pensado en opciones para varón. Dijo sentirse muy feliz y, aunque no acertó en el sexo, manifestó que al final lo importante es que estuviera sano. ¡Enhorabuena, Yoani!