Noah Cyrus amenaza con desactivar los comentarios de su Instagram

Con solo 17 años y todavía inmersa en los preparativos del que será su primer proyecto discográfico, la angelical Noah Cyrus ya ha empezado a experimentar en primera persona las consecuencias más desagradables que se derivan de una situación de escrutinio constante en las redes sociales: plataformas que a día de hoy son imprescindibles en la construcción de la imagen pública y, también, muy útiles para identificar el lado más cruel de la naturaleza humana.

Tanto es así, que la joven artista ha revelado ahora que se está planteando muy seriamente desactivar la publicación de comentarios en las fotos que sube periódicamente a su perfil de Instagram tras recibir un sinfín de críticas y juicios de valor que hacen referencia, nada menos, que a su vida familiar y a la relación que mantiene con su famosa hermana Miley Cyrus.

"Esa es la clase de preguntas que me están haciendo constantemente en Instagram, así que yo creo que ya vale. Miley y yo tenemos tatuajes a juego, las gotas de dos lágrimas exactamente iguales [en referencia a su estrecho vínculo fraternal]. La verdad es que es duro tener que leer estos comentarios de gente francamente irritante. Es probable que tenga que acabar desactivando los comentarios de Instagram muy pronto", explicó en una entrevista a la emisora australiana Hit 105.

Al hacer alusión a los grabados de tinta que comparte con la afamada estrella del pop, la extrovertida Noah -cuyo primer sencillo 'Make Me (Cry)' se ha posicionado como uno de los más exitosos del año- ha intentado zanjar de una vez por todas la innecesaria polémica en la que se vio envuelta hace unos días en la citada plataforma, cuando se olvidó de mencionar a Miley en el listado de familiares a los que había dedicado sus tatuajes.

"Una herradura de caballo para mi mamá, la frase 'Mantente fuerte' por mi papá, que siempre me decía que tenía que mantenerme fuerte cuando las cosas se ponían feas. Y el símbolo del Triforce [del videojuego 'The Legend of Zelda'] por [mi hermano] Braison... Os quiero mucho, chicos", escribía en su espacio personal junto a una foto de todos los dibujos que adornan su piel.Pese a que la ausencia de Miley en tan emotiva publicación es digna de mención, la crueldad con la que le han venido tratando algunos internautas, especialmente aquellos que la han acusado directamente de "odiar" a la artista, es sin duda desproporcionada y representativa del carácter entrometido de algunos usuarios.

Sus fans quedan, por tanto, a la espera de saber si finalmente Noah se anima o no a seguir los consejos que -curiosamente- en su momento le ofreció al respecto su famosa hermana mayor.

"Siempre le digo a Noah: 'Desactiva los comentarios de tu Instagram y no se te ocurra encenderlos'. No leas nada de lo que la gente publica sobre ti y, sobre todo, jamás te busques en Google", revelaba la cantante hace unos meses a la emisora iHeart Radio, sacando a relucir su lado más protector y fraternal.