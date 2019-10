Noel Gallagher se niega a asistir a la tercera boda de su hermano Liam

Pese a haber sido indirectamente invitado a través de las declaraciones que ofreció su hermano Liam hace escasos días, el músico Noel Gallagher ha asegurado con contundencia que no está dispuesto a asistir a la boda del exvocalista de Oasis con su actual pareja, Debbie Gwyther, como consecuencia de los desaires que este le dedicó en las dos ocasiones anteriores en que pasó por el altar: primero con Patsy Kensit en 1997 y, posteriormente, con la también cantante Nicola Appleton en 2008.

"No, para empezar porque no me ha mandado ninguna invitación. Ni de co**, ¿tú qué piensas? No me invitó a ninguna de sus cuatro bodas anteriores, así que no pienso ir a esta", ha respondido así de tajante Noel probablemente a sabiendas de que había duplicado el número de enlaces de Liam al ser preguntado al respecto por la agencia de noticias Bang Showbiz: todo ello a su paso ayer martes por la ceremonia de entrega de los premios BMI en el hotel Savoy de Londres.

Cierto es también que la única razón por la que Liam se habría decidido otra cosa es que haya llegado a extender una invitación a su hermano mayor, con el que mantiene una intermitente confrontación pública que se remonta a la disolución hace ya una década de Oasis, reside en el deseo, expresado por la madre de ambos, de que la ceremonia nupcial sirva para limar asperezas y empezar así a trabajar de cara a una, todo sea dicho, improbable reconciliación definitiva.

"Es que mi madre me ha insistido mucho. Me ha dicho: 'Liam, tienes que invitarle'. Y lo haré, lo prometo, le dejaré un sobrecito a través de la puerta. Sé que no van a venir [en relación a Noel y a su esposa Sara MacDonald], pero nunca se sabe. Como ya he dicho otras veces, ellos suelen apuntarse a cualquier evento, así que al menos espero que abran la invitación", bromeaba el polémico roquero durante una entrevista radiofónica.