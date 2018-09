El primer libro de Noel Gallagher narrará sus anécdotas en la carretera

El próximo 1 de noviembre Noel Gallagher debutará en la escena literaria con el lanzamiento de 'Any Road Will Get Us There (If We Don't Know Where We're Going)', cuyo título se traduciría al español como 'Cualquier carretera nos llevará hasta allí (Si no sabemos dónde estamos yendo)' y que narrará las aventuras en la carretera del músico junto a The High Flying Birds, la banda que le acompaña desde la disolución de Oasis.

Con ese objetivo en mente, la estrella del britpop le abrió de par en par las puertas de su vida durante meses a Sharon Latham, la antigua fotógrafa oficial de Mánchester -la ciudad en que nació y se crió Noel- y responsable de las instantáneas que aparecen en esta especie de memorias de sus giras por América, Canadá, Europa y el sudeste asiático, que el periodista Hamish MacBain ha tratado de plasmar en palabras.

Este último tuvo acceso tanto al cantante como a los componentes del grupo en una serie de entrevistas en las que también abordaron el proceso de creación de su último disco: 'Who Built The Moon?', por el que ha recibido por primera vez en 22 años una nominación al álbum más prestigioso del año en los célebres premios Mercury.

Está previsto que Noel participe en un encuentro especial con sus fans presentado por Will Hodgkinson -crítico especializado en pop/rock del periódico The Times- el 23 de octubre en King's Cross para contestar a todas sus preguntas acerca de este nuevo proyecto.