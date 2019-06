Nolan Gould, el niño de "Modern Family", se ha hecho mayor

Crecer frente a las cámaras implica que el gran público siempre recuerde a las estrellas infantiles como los niños que eran cuando saltaron a la fama, y por esa razón suele resultar un verdadero shock comprobar que ya no lo son cuando por fin deciden desprenderse de una vez por todas de esa imagen de inocencia para iniciar su carrera adulta.

La lista de ejemplos es interminable, pero los más recientes incluyen al adorable Neville Longbottom de la saga 'Harry Potter', el actor Matthew Lewis, que en 2015 dejó al mundo entero boquiabierto al posar luciendo abdominales y un físico de infarto en la portada de la revista Attitude. Hace casi un mes Lino Facioli también logró revolucionar las redes sociales con su breve aparición en el último capítulo de 'Juego de tronos' para retomar el papel de Robin Arryn que interpretó por primera vez con tan solo diez años y confirmar, de paso, que se había convertido en un joven de 18 años muy atractivo.

Incluso el cantante Shawn Mendes, en menor medida, causó cierta conmoción con su campaña en ropa interior para Calvin Klein que se desviaba de su imagen de ídolo pop apto para todos los públicos. Ahora le ha llegado el turno a Nolan Gould, el actor que ha dado vida a Luke Dunphy durante diez temporadas en 'Modern Family', de quitarse la ropa frente a las cámaras protagonizando un reporte fotográfico para la revista C'Est Prune en el que posa sin camiseta y mostrando sus músculos o al más puro estilo James Dean.

En la conversación que acompaña a las imágenes, el intérprete habla de su infancia en el set de grabación, el cariño que ha llegado a desarrollar hacia su personaje y sus planes de futuro ahora que la exitosa serie se prepara para despedirse con una última tanda de episodios.

"Creo que no hace falta ni decir que haber pasado los últimos diez años, casi once, en una serie de televisión ha sido una locura. Ha sido casi la mitad de mi vida, y una parte muy importante a lo largo de la última década, por lo que va a resultar muy extraño pasar página y seguir adelante. No tengo muy claro con qué podría compararlo para alguien que no haya formado parte de algo así. Quizá sea parecido a cuando por fin terminas el instituto, tras años estudiando y trabajando duro. Será triste decirle adiós, pero también estoy emocionado ante el futuro", admite.