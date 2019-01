Noomi Rapace tuvo que abandonar una obra de teatro tras sufrir acoso sexual

La actriz Noomi Rapace, conocida por haber dado vida a la 'hacker' Lisbeth Salander en las primeras adaptaciones cinematográficas de la saga 'Millenium' y, de forma más reciente, por su aclamado papel en 'Prometheus', no ha dudado en sincerarse sobre la dramática experiencia que tuvo que atravesar con solo 20 años cuando, en su Suecia natal, el director de una obra de teatro en la que participaba se le insinuó como si de un mero "objeto sexual" se tratara.

"Siempre me negué a participar en ese juego y a convertirme en la típica amante jovencita del director. En ese ambiente de trabajo, algunos pensaban que las actrices no éramos más que objetos sexuales, comida en un bufé que estaba a disposición de los hombres que tenían cargos de responsabilidad", ha recordado la intérprete en conversación con el diario británico The Daily Telegraph.

Por si eso no fuera suficiente, la artista hubo de soportar posteriormente el hostigamiento y el trato denigrante que empezó a dispensarle su acosador como resultado de su negativa a plegarse a los deseos de este, quien reaccionó ante el rechazo con la soberbia y el orgullo herido que tan bien define a quienes consideran que las mujeres que trabajan a sus órdenes no son más que mercancía.

"Se tomó como una provocación o una ofensa que le dijera que no. Se convirtió de la noche a la mañana en un ser muy agresivo y vengativo. Por desgracia, en esa época pensaba que esas actitudes, pese a ser injustas, eran normales y habituales en el mundillo, básicamente porque eran la nota dominante. Pero no tuve otro remedio que abandonar la producción", ha revelado la artista, madre de un adolescente de quince años junto a su exmarido Ola Norell, en la entrevista.