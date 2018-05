Normani Kordei ficha por una agencia de modelos

El pasado viernes 11 de mayo Fifth Harmony comenzaba de forma oficial su 'descanso temporal' -pero sin fecha de regreso- tras ofrecer su último espectáculo como cuarteto en una larga temporada. Al igual que ya ha sucedido con los integrantes de otras formaciones juveniles como One Direction, en cuanto se apagaron las luces de ese concierto se oyó el pistoletazo de salida que marcaba el inicio de sus carreras en solitario.

Cada una de las chicas ha empezado a utilizar su recién estrenada libertad con distintos fines: Lauren Jauregui se ha propuesto cultivar una imagen más adulta con un posado para Playboy de por medio, Dinah Jane y Ally Brooke ya han anunciado nueva música que refleje su verdadera personalidad y, en el caso de Normani, su futuro parece apuntar hacia el mundo de la moda.

"Siempre había querido probar suerte en ese campo, es algo que siempre me ha inspirado, desde pequeña. Quiero formarme y acudir a distintas Semanas de la Moda; París, Milán... y dejar mi huella", asegura en declaraciones a Vogue.

La intérprete ya ha firmado por la agencia de modelos Wilhelmina Models, que ya representa a otras celebridades como Niall Horan -el excomponente de One Direction- o Demi Lovato para arrancar esta nueva etapa de su trayectoria con la que esperará emular a su ídolo Naomi Campbell.

"Como mujer joven y afroamericana, contar con alguien que me representara, bien fuera en una revista o sobre una pasarela, me hacía sentir que yo también podría hacer lo mismo, que podría desfilar aunque mida un metro sesenta", afirma la cantante, que no se pone ningún límite cuando se trata de soñar acerca de esta nueva etapa de su carrera.

"Esa es la belleza de esta época, especialmente en este período que vivimos. Hay una gran versatilidad. La belleza se muestra en todas sus formas y colores".