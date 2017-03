Normani Kordei predice un futuro muy largo a Fifth Harmony

La deserción de Camila Cabello el pasado diciembre y el posterior intercambio de reproches con sus antiguas compañeras hizo ponerse a los fans de Fifth Harmony en lo peor, al desvelar una tensión entre la joven y el resto de componentes del grupo que muchos temieron que pudiera extenderse también a la relación entre Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane y Lauren Jauregui. Sin embargo, Normani ha querido aclarar ahora que a la formación femenina le queda cuerda para rato y que lo mejor está aún por venir. "2017 va a ser maravilloso junto a Fifth Harmony. Hemos trabajado muy duro. Cuando miras hacia atrás, resulta evidente lo mucho que hemos crecido desde 2012. Hemos pasado por un montón de cosas y nos hemos partido el cu*o a trabajar para llegar hasta donde estamos ahora. Sé que aún tenemos mucho que ofrecer. Me parece que 2016 fue un gran año, en el que empezamos a destacar y avanzar, pero no creo que hayamos alcanzado aún nuestro máximo potencial, aunque lo conseguiremos", afirma la joven en una entrevista a la revista Rolling Out. Eso sí, la artista no trata de endulzar la realidad a la hora de comentar los enfrentamientos y problemas de ego que surgieron en un principio, cuando cinco perfectas desconocidas aceptaron formar parte de la misma banda como única opción para participar en el popular concurso musical 'X Factor' tras ser eliminadas en las primeras fases del casting. "Tengo que reconocer que tuve que acostumbrarme a formar parte de una banda. Todas nos presentamos a las audiciones de 'X Factor' como solistas, lo cual quiere decir que teníamos la idea de labrarnos una carrera como solistas. Pero yo siempre había admirado a Destiny's Child, desde pequeña, a la Spice Girls y a En Vogue. Un parte de mí sí que quería estar en un grupo de chicas. Creo que esta experiencia me ha enseñado mucho sobre la gente y me ha vuelto más tolerante".