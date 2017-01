¿Nuevo amor para Nicolás Vallejo-Nágera?

Tras el revuelo que generó su supuesto romance con la guapa actriz Hiba Abouk, que finalmente resultó ser únicamente un rumor desmentido por ambos, la vida sentimental de Nicolás Vallejo-Nágera vuelve a ser noticia de portada después de que se le haya fotografiado en actitud cariñosa con una guapa morena sobre la que aún no se conoce más información.

En las imágenes publicadas en exclusiva por la revista ¡Qué me dices!, al empresario español se le puede ver vestido con su elegancia habitual paseando por la Marina de Miami cogido de la mano con la misteriosa desconocida, durante un descanso de una reunión de trabajo relacionada con el último proyecto empresarial de Colate, según apunta la misma publicación.

La perspectiva de una nueva e ilusionante relación sentimental supondría sin duda un motivo de alegría para el exmarido de Paulina en un momento tan complicado a nivel personal, marcado por su nuevo enfrentamiento en los juzgados con la madre de su hijo Andrea Nicolás, debido al supuesto incumplimiento sistemático de su acuerdo de custodia por parte de la mexicana.

"Lo he intentado y sigo intentando mantener una relación civilizada con ella. Lo que ha pasado estas Navidades no es normal. Es tan complicado que entienda que su hijo tiene una familia española con la que disfruta una barbaridad", se justificaba Colate en una entrevista al portal Vanitatis tras anunciar que emprendería acciones legales contra su ex tras impedirle viajar con su retoño a Punta Cana, como habían acordado en un primer momento.