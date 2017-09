¿Nuevo embarazo en la familia Kardashian?

Pese a que aún no hay nada confirmado, parece que la familia Kardashian-Jenner está de enhorabuena por partida doble. Después de que hace una semana comenzaran a circular una serie de rumores, confirmados ya por Kris Jenner, acerca de que la benjamina del clan, Kylie (20), estaría esperando su primer hijo con el rapero Travis Scott, ahora varias fuentes apuntan a que su hermanastra mayor, Khloé, también estaría embarazada.Según la información ofrecida por la revista People, las dos celebridades saldrían de cuentas más o menos en torno a la misma fecha. De momento, las hermanas y la madre de las futuras mamás ya se habrían volcado para ofrecerles todo su apoyo y demostrarles que están encantadas ante la noticia.

En el caso de Kylie, su instinto maternal se habría despertado a raíz de pasar mucho tiempo con el pequeño King Cairo, hijo de su expareja Tyga y de Blac Chyna, quien a su vez también mantuvo una relación con su hermanastro Rob Kardashian, fruto de la cual nació la pequeña Dream, sobrina de la joven. Por su parte, Khloé ya había expresado anteriormente su deseo de pasar por el altar con su chico, el jugador de los Cleveland Cavaliers Tristan Thompson, y eventualmente formar su propia familia"Claro que quiero formar una familia algún día, pero no siento ningún tipo de presión.

Tristan es un padre maravilloso, y quiere más niños, pero los dos creemos que sucederá cuando sea el momento adecuado. Aún estamos empezando y me encanta que tengamos tiempo para nosotros. Cuando tienes un bebé, ya no hay marcha atrás. Mis hermanas y yo seguimos molestando un montón a mi madre, así que sé muy bien que no se acaba todo una vez que los críos cumplen los 18", apuntaba en una entrevista a la revista You.

Kylie y Khloé no son las únicas que aparentemente darán la bienvenida a un bebé el año que viene. Desde hace meses se especula con la posibilidad de que Kim Kardashian y su marido Kanye West hayan recurrido a la gestación subrogada para darle un hermanito a sus dos retoños después de que los médicos le dejaran claro a la estrella televisiva que un tercer embarazo podría poner en serio su salud tras las complicaciones que sufrió en los dos primeros.