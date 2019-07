Ocurrencia de Chris Hemsworth con una de las cremas más caras de Elsa Pataky

El actor Chris Hemsworth no ha tenido reparo alguno a la hora de sacar a relucir el lado más temperamental de su esposa Elsa Pataky, aunque como se desprende de la curiosa anécdota que ha contado para ello, es más que probable que los lectores comprendan a la perfección el porqué del monumental enfado que desplegó ante él la intérprete madrileña.

Y es que el protagonista de la saga 'Thor' no dudó en utilizar una de las cremas hidratantes más exclusivas y caras de la artista, una de la marca 'La Mer' cuyo precio ronda los 400 dólares, para tratarse unas quemaduras solares en los hombros como si de un mero 'after sun' se tratara.

Eso sí, el australiano no podría estar más satisfecho con los resultados obtenidos, en vista del aroma tan "delicioso" que emanaba del producto en cuestión."Mis hombros se quemaron un poco después de una sesión de surf y no se me ocurrió otra cosa que tomar prestada una de sus cremas faciales de La Mer, que valen una pequeña fortuna.

La verdad es que no le hizo ninguna gracia cuando se enteró, pero es que olían tan bien, que me daban ganas de comer un poco", ha revelado Chris -padre de tres hijos con la española- en conversación con la revista GQ."Tuve que aprender por la fuerza que cualquier crema no siempre es la mejor opción para estas cosas, y más cuando cuesta unos 400 dólares", ha añadido en la misma entrevista para dejar patente que ha tomado buena nota de lo ocurrido.