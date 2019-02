Offset ha cambiado por completo a raíz de su ruptura con Cardi B

La reconciliación de Cardi B y Offset quedó oficialmente confirmada hace un par de semanas cuando acudieron juntos a la gala de los Grammy, después de que ambos artistas atravesaran una grave crisis motivadas por las supuestas infidelidades del rapero.Las aguas parecen haber vuelto a la calma en su hogar, pero no sin mucho esfuerzo de por medio. En su última entrevista radiofónica al programa 'The Breakfast Club', él no ha dudado en hablar de esa dura etapa que aún están tratando de dejar atrás y de la ayuda profesional a la que han recurrido para superar sus problemas matrimoniales.

"Tienes que aprender que no es ningún juego. Se trata de una familia, y puedes perderla. Lo demás me importa una mi**da, quiero a mi chica. No quiero volver a experimentar esa sensación nunca más", reconoce la estrella del rap, que llegó a pensar que podía haber perdido a Cardi para siempre.Aunque el propio Offset reconoce que obró mal, también insinúa que quizá se le ha demonizado demasiado en el foro de las redes sociales, de ahí que su esposa y él hayan preferido mantener un perfil más discreto en los últimos tiempos mientras decidían si se daban o no una segunda oportunidad.

"Tienes que ir poco a poco y abordar distintos temas para evolucionar. Pero no en la televisión, sino entre bambalinas, en la vida real, volviendo a conocer a la persona con la que estás y a apreciarla en todos los sentidos", asegura para resumir la lección que ha aprendido a partir de su ruptura.

"En realidad, seguir casado no resulta tan difícil cuando haces lo que debes hacer. Cada uno sabe de sobra lo que está haciendo, y cuándo no estás actuando de forma correcta".Su nueva perspectiva acerca de las relaciones de pareja se ha extendido de alguna forma a otros aspectos de su vida, como su nueva vida o el consumo de drogas: "Algunas cosas, si no las cambias, pueden costarte la gente a la que quieres. Te llevan a tomar malas decisiones que, en primer lugar, solo tomaste porque en ese momento no eras tú mismo. Y estoy intentando salir de esa dinámica".