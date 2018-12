Offset se disculpa con Cardi B y le ruega que vuelva a su lado

El rapero Offset recurrió ayer viernes a las redes sociales, coincidiendo precisamente con el día de su cumpleaños, para disculparse públicamente con su todavía esposa Cardi B y prometerle que hará todo lo posible para convertirse en el hombre que ella espera de él y poder reconquistar así su corazón, admitiendo al mismo tiempo que es una persona "egoísta y caótica" que, sin embargo, está plenamente dispuesto a cambiar para salvar su matrimonio y su familia.

"Solo tengo un deseo de cumpleaños hoy y ese es el de recuperar a mi esposa Cardi. Estamos pasando por muchas cosas ahora mismo, cosas que aparecen en los medios de comunicación. Quiero disculparme contigo, Cardi. Te he avergonzado y te he llevado hasta la locura", ha asegurado el componente del famoso trío Migos en un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, antes de hacer una primera y sutil referencia a los rumores de infidelidad que se le han atribuido.

"He estado tomando parte en actividades en las que no me debería haber implicado, y por eso pido perdón: por romperte el corazón, por romper nuestra promesa, por romper la promesa que le hicimos a Dios y por ser un marido egoísta y caótico. Estoy tratando de ser una mejor persona y quitarme toda esta carga de mis hombros. Me disculpo otra vez, Cardi, te quiero", ha añadido sin dar demasiados detalles sobre ese comportamiento reprobable.

Sin embargo, en otro momento de la grabación el intérprete sí que menciona directamente a una de las chicas con las que se le ha relacionado para afirmar tajante que nunca llegaron a "foll**", a pesar de que sí intimaron y se "entretuvieron" más de lo aceptable para un hombre casado. Y para concluir su alegato, Offset ha dejado patente su deseo de poder disfrutar de las fiestas navideñas junto a la autora de 'Bodak Yellow' y su única hija en común, la pequeña Kulture.

"Siento mucho lo que te he hecho. Esa chica y yo no foll****, pero nos estuvimos entreteniendo, ¿sabes a lo que me refiero? Te pido perdón, te quiero y espero que me perdones algún día. Y para ti, Kulture, quiero poder pasar la Navidad contigo", ha aseverado.