Offset no se perdería por nada del mundo la fiesta de cumpleaños de su pequeña Kulture

El matrimonio de los raperos Cardi B y Offset vuelve a gozar de una salud de hierro recordemos que la pareja se separó brevemente a finales del año pasado gracias al sinfín de reglas que presiden ahora su vida en común y, sobre todo, al efecto tranquilizador que ejerce en ellos su pequeña Kulture, quien ayer miércoles cumplió su primer año de vida.

De hecho, los dos enamorados se han implicado al máximo en los preparativos de la fiesta con la que, este próximo fin de semana, celebrarán por todo lo alto el gran día de su niña del alma y, de paso, volverán a presentar un frente unido con el que presumir de familia armoniosa y bien avenida.

"Vuelo directamente a Nueva York en cuanto termine con lo que tengo que hacer aquí. Tenemos una fiesta tremenda planeada para este fin de semana, para el sábado", ha explicado el intérprete, uno de los integrantes del popular trío Migos, en conversación con el canal ESPN y justo antes de sugerir que la pareja podría tener ya en mente la idea de darle un hermanito pequeño a Kulture.

"Ya lo veréis, va a ser algo grandioso. Va a ser una fiesta enorme, muy, muy grande. Es que estamos hablando de nuestra primera niña juntos, así que tenía que ser una gran celebración", ha añadido Offset visiblemente emocionado en la misma entrevista.

Hace solo unos días, la autora de éxitos como "Bodak Yellow" y "I Like It" no tuvo reparo en compartir con los internautas los sentimientos encontrados que le generaba el importante desembolso económico que se desprendería de tamaña celebración el cual se puede permitir, todo sea dicho, aunque al mismo tiempo trataba de justificarlo con la relevancia del acontecimiento y, por tanto, la necesidad de estar a la altura de las expectativas.

"No os voy a mentir, me voy a gastar 400.000 dólares en la fiesta de cumpleaños de Kulture. Y sí, maldita sea, estamos hablando de 400 mil dólares en una fiesta. ¡Pero claro, es que es su primer cumpleaños y estas mier*** cuestan mucho!", escribía la intérprete en Twitter y sin mencionar, por otro lado, los 100 mil dólares adicionales que invertirá la pareja en el exclusivo regalo de Kulture: un colgante y una cadena personalizados e inspirados en el conocido programa infantil 'Word Party'.