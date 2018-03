Olivia Munn se decidió a congelar sus óvulos gracias a Kim Kardashian

Aunque su presencia ayer domingo en la exclusiva fiesta que organizó la revista Vanity Fair para agasajar a los ganadores y nominados de la 90 edición de los premios Óscar podría haberle llevado a hablar sobre temas menos trascendentales o que estuvieran ligados al glamour del momento, la actriz Olivia Munn no dudó en aprovechar la ocasión para pronunciarse públicamente sobre su decisión de congelar sus óvulos y asegurarse así la posibilidad de debutar en la maternidad en el futuro próximo.

Tanto es así, que además de expresarse sin reparo alguno sobre las dudas que en un principio le generaba la idea y lo satisfecha que está ahora de haberse animado a hacerlo, la protagonista de 'X-Men: Apocalypse' confesó también que fue su buena amiga Kim Kardashian -madre de la pequeña Chicago por medio de un proceso de gestación subrogada- la que terminó de convencerla para que diera tan importante paso: uno que recomienda a todas las mujeres que se lo puedan permitir.

"Quería congelar mis óvulos, así que la llamé directamente a ella para que me diera su opinión. Ella me explicó con detalle todo lo que había que hacer y, de hecho, me recomendó que fuera a ver a los médicos que le habían atendido a ella", explicó al portal de noticias 'Entertainment Tonight' a su llegada al evento.

"El caso es que, por un lado, pensaba que no tenía razones para ello, pero por el otro era algo que quería hacer. Y creo que todas las mujeres deberían hacerlo, sinceramente, yo tuve la suerte de guardar muchos, y creo que resulta mucho más complicado cuando te haces mayor", añadió en la conversación.

A pesar de que solo tiene palabras de cariño y admiración para la estrella televisiva por el papel tan relevante que ha venido jugando en ese y otros ámbitos de su vida cotidiana, lo cierto es que Olivia todavía no ha tenido oportunidad de conocer al tercer retoño de su buena amiga, aunque espera poder verla con sus propios ojos esta misma semana.

"Kim y yo somos amigas desde hace muchos años. Estoy muy orgullosa de todo lo que ha hecho, es un ser humano extraordinario. Y de todas mis amigas, ella es sin duda la que más sabe sobre cualquier tema, es la persona indicada para comentarle cualquier duda", desveló en medio de la entrevista, antes de ser preguntada sobre la pequeña Chicago: "No, todavía no la he visto. He estado ocupada y viajando mucho. Voy a intentar quedar con ella esta semana", apuntó.