Olivia Newton-John se niega a pensar en el futuro durante su tercera batalla contra el cáncer

La actriz Olivia Newton-John ha dejado claro una vez más que la fortaleza y la determinación que exhibió durante sus dos primeras batallas contra el cáncer de mama no se han visto en absoluto minadas por el tercero de sus diagnósticos, el cual recibió hace casi ya dos años.

Tanto es así, que la inolvidable protagonista de 'Grease' ha asegurado que se siente "afortunada" de la trayectoria que ha seguido en tiempos recientes y, por tanto, que seguirá centrándose exclusivamente en los retos que le presenta el día a día.

"Si alguien te dice que te quedan seis meses de vida, es muy posible que lo hagas porque crees en ello. Así que para mí, psicológicamente hablando, es mejor no tener idea alguna sobre el tiempo que me queda o expectativas de ninguna clase. Prefiero no pensar en ello y vivir el máximo posible", ha manifestado en su última entrevista al programa de la televisión australiana '60 Minutes'.

"Me considero muy afortunada de haber atravesado esta situación tres veces ya y seguir aquí. Todos sabemos que moriremos algún día pero no cuándo. Cuando te diagnostican cáncer o una enfermedad similar, es como si de repente te vieras sujeta a la posibilidad de que tu tiempo sea aún más limitado. Por eso creo que cada día es un regalo", ha añadido con entereza en la misma conversación.

Hace solo dos días, la propia Olivia se encargaba de informar a la opinión pública sobre la gravedad de la situación a la que se enfrenta actualmente pero, al mismo tiempo, dejaba constancia de su optimismo y de las numerosas herramientas que tiene a su disposición para lidiar con las consecuencias físicas y anímicas del proceso.

"¡Estoy muy bien, mejorando cada día! Ese es mi lema. Mi batalla contra el cáncer empezó en 1992 y desde entonces he pasado por el quirófano y me he sometido a sesiones de quimioterapia. He tenido la suerte de poder hacer yoga, de recibir masajes, homeopatía y medicación, y durante varios años me encontraba muy bien. Pero ahora tengo metástasis", explicaba en una sincera conversación con la revista People.