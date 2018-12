Olly Murs quiere una mujer "fuerte e independiente" en su vida

El cantante Olly Murs lleva varios meses aprovechando parte de sus entrevistas para reflexionar abiertamente sobre la disparidad existente entre los éxitos de su carrera artística y la soledad que le aflige en el terreno puramente sentimental, una circunstancia, esta última, que suele achacar a las dificultades que le presenta su fama para conocer a chicas que estén verdaderamente interesadas en él y no en su estatus.

En esta ocasión, sin embargo, el intérprete británico ha querido ahondar ante todo en el tipo de mujer que lleva buscando desde hace meses y, como era de esperar, parece que solo le atraen aquellas féminas que estén al cargo de su propia vida, sean "independientes" y no estén dispuestas a renunciar a sus propias "ambiciones" para agradar así a sus parejas.

"Creo que tengo más o menos claro lo que quiero. Soy una persona muy privada, así que si [su futura novia] empezara a publicar un montón de Stories de Instagram sobre mí, no me haría mucha gracia y le diría: '¿Pero a qué viene todo esto?'. Quiero una mujer fuerte, independiente y ambiciosa que tenga su propio camino en la vida. Ese es el tipo de mujer que me atrae, en realidad, no quiero ser el único de una relación que esté trabajando, quiero que seamos iguales", ha explicado en conversación con la revista OK!

Por otro lado, el astro del pop ha vuelto a reconocer que él mismo ha tenido que hacer innumerables "sacrificios" a lo largo de su vida para poder asegurarse esa privilegiada posición de la que disfruta hoy en día en la industria discográfica, hasta el punto de vaticinar que, de no ser famoso, ahora mismo ya estaría casado y con hijos.

"Es muy probable que ya tuviera mi propia familia, sinceramente, pero en ocasiones tienes que hacer sacrificios y establecer prioridades. Mi vida sentimental ha sufrido mucho en consecuencia, pero eso no significa que no pueda salir por ahí y divertirme con alguien. No estoy estresado en ese sentido, la verdad, tengo 34 años y sigo siendo joven. Ocurrirá cuando tenga que ocurrir", ha señalado.