Omar Alfanno y personalidades del patio se unen en una recolecta para P.Rico

La tarde de este domingo se invadió de salsa y por una buena causa, les cuento que el compositor panameño Omar Alfanno organizó una recolecta de alimentos secos, artículos de limpieza personal y demás para enviar a nuestros hermanos puertorriqueños que actualmente están sufriendo los estragos que dejó a su paso el huracán María.

#unidosporpuertorico 🇵🇷 @gilbertitosr Esas son las banderas que va a mostrar el piloto de @copaairlines por la ventana mañana cuando aterrice en Puerto Rico el primer vuelo con nuestras primeras donaciones 😍😍😍😍Que emoción!!!! Gracias a todos por el apoyo!!! @fundacionomaralfanno @dreamsfactorymusic

Pero no lo hizo solo, junto a él se sumaron personalidades panameñas y diferentes cantantes, entre ellos los salseros Gilberto Santa Rosa y Wichi Camacho, quienes además de ser oriundos de Puerto Rico, no dudaron en cantar alguno de sus éxitos para amenizar la tarde.

Seguimos!!!! #unidosporpuertorico 🇵🇷🇵🇦 @fundacionomaralfanno @dreamsfactorymusic

Nuestros presentadores Moisés Rodríguez y Patty Castillo también dijeron presente en esta noble causa.

#unidosporpuertorico 🇵🇦🇵🇷 Gracias a todos los amigos que se han acercado a ayudar 😘@fundacionomaralfanno @dreamsfactorymusic

Un camión entero se logró llenar con todo el apoyo de cada panameño que no dudó en apoyar. Todo lo que se recogió se irá directo a Puerto Rico este lunes.

El centro de acopio se encuentra en la Fundación de Omar Alfanno, edificio Dreams Factory Music, ubicado en Costa del Este.

Y si no lograste llegar, no te preocupes, los donativos se estarán recibiendo hasta el 1ro de octubre, así que ya sabes, si tienes la oportunidad de ayudar, no dudes en hacerlo.