Oprah Winfrey sí llegó a considerar postularse como candidata presidencial

A pesar de que la presentadora Oprah Winfrey ha afirmado en numerosas ocasiones que la política no es su terreno y que jamás se ha sentido "capacitada" para liderar una hipotética carrera presidencial con la que desembarcar en la Casa Blanca, ahora ella misma ha reconocido que sí llegó a considerar tal posibilidad, aunque brevemente, cuando su aplaudido discurso en la ceremonia de entrega de los Globos de Oro acabó generando todo un movimiento popular para animarla a presentar su candidatura.

"Se estaba hablando tanto sobre esa posibilidad, que Gayle [King, periodista y buena amiga de Oprah] me llamaba todos los días para decirme: 'Creo que deberías pensártelo. Siempre me dices que cuando se presenta una buena oportunidad, al menos debes tomarla en cuenta'", ha revelado la también empresaria en una entrevista al programa '60 Minutes' de la cadena CBS para, a continuación, confesar que también recibió numerosas ofertas para la financiación de la futura campaña.

"Me encontré con un montón de gente muy acaudalada que se prestó a gestionar la candidatura y que prometía recaudar mucho dinero, miles de millones de dólares, para sustentarla. Y claro, cuando te ves rodeada de tantas personas a las que respetas, y cuya opinión valoras mucho, pues claro que acabas considerando la idea", ha aseverado.

En cualquier caso, y al margen de que haya coqueteado unos días con la perspectiva de ser presidenta de Estados Unidos, Oprah esgrime hoy las mismas razones que ya expuso en su momento para justificar su decisión de no adentrarse en el espinoso terreno de la política nacional, todas ellas ligadas al hecho de que su vocación profesional y social va por otros derroteros.

"Soy consciente de la responsabilidad que tengo, al ser una voz importante de este país, de promover valores como la justicia social, la amabilidad y la buena voluntad. Pero jamás he sentido la necesidad de hacer esto por medio de la política, y sigo sin sentirla. Jamás he dependido de los demás a la hora de tomar decisiones sobre mi persona. Y yo me digo: 'Si tuviera que mover ficha, ¿no lo sabría ya? Si Dios quisiera que me presentara, ¿no me habría mandado una señal?'. Yo al menos no la he escuchado", ha reflexionado en la misma conversación.