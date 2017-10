Oprah Winfrey sufre "menos estrés y ansiedad" a medida que se hace mayor

La presentadora y actriz Oprah Winfrey (63), figura de referencia para millones de telespectadores gracias a sus consejos sobre hábitos saludables y su implicación activa en causas sociales de todo tipo, no ha dudado en sincerarse ahora sobre los problemas de "estrés y ansiedad" que solía padecer durante sus años de mayor actividad profesional, una situación que solo ha logrado superar a medida que se ha ido adentrando en su etapa de madurez.

"El principal motivo por el que acumulaba tanto estrés iba ligado a mis intentos por forzar ciertos momentos que no existían. Al final comprendí que tenía que parar y aceptar las cosas por cómo eran. Al respirar hondo y asimilar lo vivido, la ansiedad y la presión que tenía al no poder cambiar las cosas se fueron", ha explicado a 'Entertainment Tonight' sobre los efectos tan perniciosos que se derivan del perfeccionismo extremo.

Aunque es plenamente consciente de que, al menos de cara al público, son escasas las ocasiones en las que ha proyectado un exceso de nerviosismo o inseguridad, la polifacética estrella televisiva admite que encontrar la calma y la serenidad ha sido el resultado de un largo "proceso" que se extiende a lo largo de su prolífica trayectoria.

"Es todo parte de un proceso, no estamos hablando de momentos aislados. No te levantas un día por la mañana y te das cuenta de que por fin tienes tu vida bajo control. La clave reside en prestar cada vez más atención a tus intereses y necesidades. Ahora me encuentro en un período muy bueno, es posible que estés frente a la persona más satisfecha que te hayas encontrado", ha bromeado en la misma conversación, antes de dejar claro, eso sí, que no va a aprovechar la coyuntura para lanzarse al terreno de la política.

"Eso no va a ocurrir. Mi principal activo es mi capacidad de unir a la gente, de establecer conexiones entre las personas a través de las ideas, y sacar lo mejor de ellas en las épocas de adversidad. La política no es lo mío, no lo haría bien", ha asegurado para atajar definitivamente los rumores que circularon al respecto hace unos meses.