Oscar Isaac está esperando su primer hijo

El actor Oscar Isaac está esperando el que será su primer hijo junto a su pareja Elvida Lind. Poco dado a hacer comentarios sobre su vida privada, el intérprete no se ha pronunciado acerca de su futura paternidad.

La noticia ha salido a la luz después de que Oscar y su novia fueran fotografiados paseando este lunes por las calles de Nueva York, unas imágenes en las que la abultada barriga de Elvira resultaba más que evidente a pesar del vestido amplio que lucía la futura mamá.

Las apariciones públicas de la pareja de enamorados han sido muy escasas, aunque en enero del año pasado hicieron una excepción para posar juntos ante los fotógrafos en la alfombra roja de los Globos de Oro confirmando así una relación sentimental que hasta entonces había conseguido pasar desapercibida casi por completo.

Por si quedaba alguna duda de la naturaleza de su relación con la guapa rubia, Oscar no dudó en darle un espontáneo beso antes de subir el escenario tras ganar uno de los galardones de la noche por su interpretación en la serie 'Show Me A Hero', rompiendo así a un mismo tiempo el corazón de muchas de sus fans.

Resulta evidente que el atractivo actor está atravesando un momento inmejorable tanto a nivel personal como profesional tras consolidar su fama internacional con su trabajo en la cinta 'Star Wars: El despertar de la Fuerza'. A pesar de contar ya con una más que respetable trayectoria a sus espaldas ante de zambullirse en el universo de La guerra de las Galaxias, fue ese papel el que le ha convertido en una de las estrellas más cotizadas de la meca del cine y en uno de los hombres más deseados entre el público, una fama a la que a él le ha costado acostumbrarse.

"Por suerte, Nueva York [donde vivo] es un sitio bastante peculiar en ese sentido porque, aunque la gente te reconozca, le interesa más lo que ellos están haciendo, piensan: 'Tengo cosas que hacer'. Ahí tengo cierto anonimato. Pero es raro, ya sabes, me da un poco de vergüenza cuando me paran por la calle, así que no es algo que esté esperando con ganas. Pero bueno, se me da muy bien camuflarme", explicaba el intérprete en una entrevista a 'Access Hollywood'.