Oscar Isaac explica cómo ha cambiado su vida desde que es padre

Por norma general Oscar Isaac se ha caracterizado por mantener su vida privada completamente alejada de la esfera pública, pero en su última entrevista televisiva el atractivo actor se ha mostrado dispuesto a charlar acerca de su reciente paternidad para comentar en clave de humor lo mucho que ha cambiado su vida desde la llegada al mundo de su primogénito la pasada primavera y hablar de los 'sacrificios' que ha realizado por él, en unas declaraciones con las que sin duda se sentirán identificados muchos progenitores.

"Ahora estamos en la fase de no dormir; ninguno de los dos. Nadie está durmiendo en esa casa por el momento. Por ahora solo duerme en períodos de cuatro horas", aseguró durante su distendida conversación con el presentador Jimmy Kimmel acerca de cómo estaban siendo los primeros nueve meses de su debut en la paternida.

"Además ya ha empezado a gatear y se dedica a mover los muebles de un lado para otro. Después de las vacaciones de Navidad, yo volví solo a casa, en Nueva York, porque tenía algo que hacer allí y nada más mirar a mi alrededor me di cuenta de que mi apartamento era una trampa mortal. A ver, era el típico piso de soltero: de una sola habitación, pequeño... y todo estaba a nivel del suelo. Y tenía unos altavoces que en cuanto tocabas el soporte se caían al suelo".

Uno de los primeros elementos de su hogar en sucumbir ante el inevitable 'baby proofing' -o lo que es lo mismo, al proceso de adaptación de la casa para el bebé- fue muy a su pesar el mencionado equipo de sonido, que su pareja le dejó muy claro que era incompatible con la presencia de un niño casi bípedo.

"Mi mujer me dijo que tenía que deshacerme de ellos. Y yo le dije que no podía, porque eran 'mis' altavoces y había pasado mucho tiempo instalándonos. Entonces me sugirió que los anclara o los asegurara, y le contesté: 'Pero es que se supone que tienen que estar flotando, porque si no afecta al sonido'. Y ya me dijo muy claramente: '¡Saca esos altavoces de aquí!'", relató divertido.