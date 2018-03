Oscar Isaac sigue ¨procesando¨el año en que perdió a su madre

El actor Oscar Isaac no ha tenido reparo alguno a la hora de reflexionar abiertamente sobre la "intensa" sucesión de significativos eventos que han marcado el último año de su vida, un 2017 que arrancó de la peor forma posible, con la muerte de su adorada madre como consecuencia de una larga enfermedad, pero que terminó con el intérprete felizmente casado con Elvira Lind, convertido en padre de un niño y dominando la cartelera de todo el mundo con su participación en la última película de 'Star Wars'.

"Mi madre murió en febrero [del año pasado], mi esposa y nos casamos en marzo y en abril llegó nuestro primer hijo. Ha sido un año muy intenso y creo que me llevará toda la vida asimilar por completo tanto como ha ocurrido. Tengo muchos sentimientos al respecto que todavía estoy procesando y que todavía no he logrado relacionar; es como si estuvieran flotando libres en mi cabeza", ha explicado a la revista GQ.

Por si no fuera suficiente con los numerosos altibajos que ha tenido que atravesar en lo relativo a su vida personal, el artista también se vio obligado a compaginar todas esas vivencias con un trabajo tan absorbente como el que se desprendía de su papel protagonista en la obra 'Hamlet', la cual representó durante buena parte de la primavera y el verano pasados en la ciudad de Nueva York."Ver nacer a mi hijo [Eugene, de diez meses] ha sido una de las experiencias más increíbles de mi vida, y mi mujer, Dios la bendiga, se quedó en casa con el niño mientras yo estaba inmerso en el montaje de 'Hamlet'. Tuvimos que lidiar con muchas dificultades, pero afortunadamente cuento con una esposa maravillosa", ha recordado en la misma conversación para, a continuación, dar públicamente las gracias a Elvira por haber cuidado a su madre como si fuera la suya propia en sus últimas semanas de vida.

"Tenía muchas razones para casarme con ella, pero cuando la vi bañando a mi madre enferma, poco antes de morir, mientras llevaba en su seno a nuestro hijo, cuando fui testigo de semejante escena me dije a mí mismo: ¡Quiero estar con esta persona durante toda mi vida, para siempre!", ha confesado el intérprete.