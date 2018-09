Owen Wilson se prepara para recibir a su tercer retoño

El actor Owen Wilson se convertirá dentro de solo unas semanas en padre por tercera vez, una feliz noticia que, sin embargo, nada tiene de convencional en esta ocasión al ser fruto del breve idilio que mantuvo la pasada primavera con una mujer llamada Varunie Vonsvirates, quien le animó a que se sometiera a un test de paternidad para acabar de confirmar su teoría de que él era el único hombre posible que podía haberle dejado embarazada.

En su momento, fuentes cercanas al intérprete ya dejaron patente su voluntad de hacer "inmediatamente" todo lo que estuviera en su mano para aclarar la situación, por lo que en junio este llevó a cabo todas las pruebas necesarias para averiguar si, en efecto, era él y no otro el progenitor de la futura criatura, como así terminaría siendo.Ha sido el portal de noticias Page Six, del diario estadounidense The New York Post, el que ha dado a conocer oficialmente el resultado positivo de la mencionada prueba de paternidad este viernes, por lo que el protagonista de 'Zoolander' y la hasta ahora desconocida mujer -al parecer una exitosa empresaria- darán pronto la bienvenida a su primer retoño juntos, del que el medio ha recordado además que será niña en referencia a las publicaciones de Instagram que su madre compartió a principios del pasado verano.

A lo largo de esta semana, la propia Varunie ha estado haciendo uso de sus redes sociales para expresar la ilusión y la alegría que le embargan de cara a su inminente debut en la maternidad, al tiempo que dejaba entrever también que, a falta de una historia de amor propiamente dicha, al menos mantiene una relación cordial y amigable con el hombre que le ha ayudado a cumplir semejante sueño.

"Figura paterna", reza una de las crípticas publicaciones que ha colgado estos días en su cuenta de Instagram, en la que aparece posando con Owen en la premiere del filme 'Figuras paternales' que el astro de Hollywood estrenó a finales del año pasado. Y para que no quedara duda alguna sobre la identidad del padre de su hija, Varunie contestó con un rotundo "sí" a la explícita pregunta que, sobre este asunto, le formuló un internauta.

Uno de los aspectos más desconcertantes de toda esta historia reside en la falta de información que existe a día de hoy sobre el estado de la relación entre Owen Wilson y la instructora sueca Caroline Lindqvist, a quienes unía -al menos hasta ahora- un sólido noviazgo de más de seis años y, sobre todo, la presencia en sus vidas del pequeño Finn (4), su único hijo en común y el segundo retoño del actor, padre también de Ford (7) junto a su exmujer Jade Duell.