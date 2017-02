Padre de Beyoncé se enteró que iba a ser abuelo de nuevo por Instagram

La cantante Beyoncé no se tomó la molestia de decirle a su padre, Mathew Knowles, que iba a ser abuelo de nuevo, y en esta ocasión por partida doble, antes de publicar este miércoles una imagen en Instagram con la que anunciaba que su marido Jay Z y ella estaban esperando gemelos.

"Me quedé muy sorprendido. No sabía qué estaba sucediendo. Cuando recibí el primer mensaje dándome la enhorabuena, pensé: ¿De qué está hablando esta persona? Cuando recibí el segundo de uno de mis alumnos en la universidad Texas Southern ya tuve que preguntar a qué se refería, y él me dijo que me metiera en internet. Yo no estaba al corriente", explicó Mathew, que solía ser el mánager de su famosa hija hasta que se divorció de su madre debido a sus infidelidades continuas, a 'The Insider'.A pesar de haberse enterado por terceras personas del embarazo de su hija, el empresario no parece guardarle rencor a la estrella.

"Nos saludamos y le pregunté si estaba bien porque sonaba un poco cansada porque está preparando su actuación de los Grammy. Mantuvimos una conversación padre-hija maravillosa, aunque no voy a contarte sobre qué. Tengo muchas ganas de verla pronto y poder decirle que se tome las cosas con calma, que baje el ritmo de trabajo", añadió Mathew, que se siente muy orgulloso de cómo su hija ha utilizado la futura ampliación de su familia para volver a colocarse en primer línea de actualidad antes de la entrega de unos de los premios más importantes de la industria musical.

"Fue muy lista diciéndolo ella misma en lugar de dejar que fuera alguien más quien diera la noticia, como los medios. Me parece que fue una muy buena estrategia".Para Mathew, la llegada al mundo de otro miembro del clan Knowles supone un gran motivo de alegría."Me siento muy orgulloso y feliz, tanto de Jay como de ella. Y ahora Blue Ivy va a tener hermanos o hermanas. Está muy emocionada".