Padre de Meghan Markle quiere que le llame

Thomas Markle pidió a su hija Meghan que le llame a casa pues dice que no se ha comunicado con él desde su boda con el príncipe Enrique en mayo.

La exactriz, conocida ahora como la duquesa de Sussex, ha ignorado sus intentos por ponerse en contacto, dijo Thomas Markle a ITV.

Markle iba a llevar a su hija al altar, pero canceló su participación en la boda de último minuto por problemas cardiacos.

"Amo mucho a mi hija y ella tiene que saberlo, realmente apreciaría si ella me llama, simplemente que se ponga en contacto”, dijo Markle en una entrevista desde San Diego.

En la primera entrevista televisada de Markle desde que la duquesa anunció su embarazo en octubre, el futuro abuelo de 74 años estuvo de acuerdo cuando le preguntaron si ha sido “borrado” por su hija. Markle dio a entender que la pareja real ha sido influida por los reportes de medios sobre él.

“Lo gracioso sobre mi hija y el príncipe Enrique es que ellos creen todo lo que leen en los diarios”, dijo. “Qué ha pasado, no estoy seguro, me encantaría hablar al respecto. Creo que todo se remonta al hecho de que los reporteros toman las entrevistas que he hecho y escriben sus propias historias y cuentan mentiras”.

Markle espera que la reina Isabel II ayude a limar las asperezas.

También rechazó la noción de que su hija tenga el hábito de desechar a aquellos que ya no le sirven.

“Esa realmente no es una de las características de su carácter”, dijo. “Siempre ha sido muy educada con todos, nunca ha sido grosera con nadie, no sé qué es lo que está pasando ahora”.