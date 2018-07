Pamela Anderson: su novio Adil Rami y su madre se conocen

Todos aquellos que no apostaron en un primer momento por la relación de Pamela Anderson y el futbolista francés Adil Rami debido a la diferencia de edad que existe entre ellos deberían empezar a comerse ya sus palabras. La pareja no solo lleva más de un año de idílica relación, durante el que a ella le ha dado tiempo a mudarse de Los Ángeles a Marsella -su chico juega para el equipo de la ciudad- y convertirse en una forofa del deporte rey, sino que en las últimas semanas han comenzado a circular una serie de rumores acerca del anuncio inminente de su compromiso que no hicieron más que ganar fuerza cuando la explosiva actriz acudió a Rusia para apoyar al deportista durante el Mundial en el que 'les bleus' se llevaron a casa la copa.

De confirmarse esa posibilidad, Adil ya cuenta con el beneplácito de la madre de Pamela, Carol, a la que tuvo oportunidad de conocer este mismo domingo durante la cena que compartieron en el restaurante The Ivy de Beverly Hills. Parece que tras el final del torneo, él ha querido aprovechar sus días de descanso para viajar junto a su novia a Estados Unidos y conocer un poco mejor a su círculo de allegados.

Las cámaras del portal TMZ captaron el momento exacto en que el defensa se encontró cara a cara con la que podría convertirse en un futuro en su suegra, a quien saludó con un educado apretón de manos. Sin embargo, a la salida del local Carol parecía haber caído rendida ya ante los encantos de Adil: "Ha ido genial. Es un chico maravilloso, muy educado", aseguraba a los paparazzi, aunque cuando le preguntaron por una posible boda, prefirió jugar al despiste y asegurar que ella no sabía nada al respecto.Por el momento habrá que esperar para descubrir si realmente suenan o no campanas de boda, pero lo que resulta indiscutible es que su relación ya está completamente consolidada.