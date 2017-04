Pamela Anderson echa de menos a Julian Assange

La curiosa relación que une a Pamela Anderson con Julian Assange sigue dando mucho que hablar. Aunque la explosiva actriz continua sin querer confirmar a día de hoy el supuesto romance que muchos les atribuyen, sí ha confesado echar de menos al fundador de WikiLeaks, afirmando además que no podrá recuperar la sonrisa mientras él se encuentre recluido en la Embajada de Ecuador en Londres, donde solicitó asilo diplomático en 2012.

A pesar de que el pasado mes de marzo la protagonista de 'Los vigilantes de la playa' aseguraba que durante sus visitas a la capital británica ambos disfrutaban solo de enriquecedoras charlas sobre temas políticos, de sus últimas declaraciones de la intérprete se desprende, sin embargo, que el afecto que siente hacia él va más allá de una simple amistad.

"Estoy muy preocupada por su bienestar y seguridad. Estoy muy triste. No puedo decir que sea una persona feliz. Estoy siempre preocupada y padezco mal de amores. Me cuesta encontrar consuelo. Trato de no sentirme sola, pero me preocupo demasiado por muchas cosas. Soy tan romántica que llega a dolerme incluso el estómago", confesó Pamela a la revista People.

Pamela se ha propuesto utilizar su propia fama y el interés que despierta la naturaleza exacta del vínculo que la une a Assange para asegurarse de dar tanta visibilidad como pueda a su situación y a la misión en la que este se embarcó hace más de diez años al crear la página web conocida por filtrar documentos confidenciales.

"Julian está tratando de liberar el mundo al mismo tiempo que lo educa. Es una lucha romántica y le amo por esto. Creo que nuestro 'idilio' y la curiosidad que genera puede atraer más atención a su situación. Está bien, pero preferiría no compartir detalles privados. Digamos que todo el mundo merece ser amado", manifestó también la actriz sobre quien define como "una de mis personas favoritas".