Pamela Anderson deja entrever que tiene un romance con Julian Assange

Aunque en los últimos tiempos se ha venido destacando por su apasionada defensa de los derechos de los animales y contra la pornografía, Pamela Anderson también ha alzado la voz en más de una ocasión contra los intentos de las autoridades de procesar a Julian Assange, fundador de WikiLeaks y responsable de las filtraciones masivas de datos confidenciales de la administración estadounidense, y por la reclusión forzosa del periodista en la embajada de Ecuador en Londres para eludir la orden de extradición a Suecia por un cargo de violación.

Eso explica que la que fuera protagonista de 'Los vigilantes de la playa' haya querido salir una vez más a la palestra para denunciar la situación de profundo aislamiento que vive Assange al no haber podido abandonar -al menos a la vista de todo el mundo- el edificio en el que se refugia desde hace cinco años, por lo que ella misma se ha encargado de visitarle con frecuencia durante sus estancias en la capital británica.

"Está viviendo en unas condiciones muy tristes, así que me gusta llevarle algo de ayuda, una sonrisa y un poco de glamour. No es habitual para él que la gente vaya a verle y le lleve comida u otros regalos, así que me hace ilusión ser yo quien ocupe ese papel", reveló la intérprete a la revista Grazia.

Por si sus declaraciones no fueran lo suficientemente llamativas, la estrella televisiva ha sugerido indirectamente, al tomar la iniciativa y abordar ella misma la cuestión, que el estrecho vínculo que le une a Julian Assange habría llegado a un nivel de confianza y afecto más cercano al de las relaciones sentimentales que al de la mera amistad.

"Es un hombre excepcional, no quiero decir nada sobre si hay un romance entre nosotros, así que voy a limitarme a decir que somos muy buenos amigos. Lo que sí está claro es que le apoyo y creo fervientemente en lo que está haciendo, de eso se trata todo esto", aseguró en la misma conversación, en la que recordó que conoce al controvertido hacker desde el año 2014 y que su lucha por la transparencia informativa es más necesaria que nunca en estos tiempos de incertidumbre geopolítica.

"WikiLeaks es una de las pocas fuentes informativas fiables que existen hoy en día, básicamente porque dicen la verdad. Estoy convencida de que la historia acabará reconociendo su labor y la importancia de su figura", sentenció en la entrevista.