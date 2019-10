Paris Hilton aún conserva cien chándales de Juicy Couture y sigue usándolos

A principios del 2000 Paris Hilton, Nicole Richie, Kim Kardashian y compañía convirtieron los chándales de Juicy Couture en una de las prendas favoritas de las celebridades que ellas combinaban con bolsos de diseñador y gafas de sol tamaño XXL.

En los últimos años los expertos han pronosticado en varias ocasiones el regreso de esos pantalones deportivos de talle extra bajo, pero lo cierto es que nunca han terminado de recuperar sus antiguos niveles de popularidad.

Sin embargo, Paris se resiste a dejarlos marchar. La DJ y empresaria aún conserva decenas de sus conjuntos favoritos en su guardarropa y no solo por razones sentimentales, ya que sigue dándoles mucho uso.

"En mi día a día siempre apuesto por la comodidad. Me encantan los chándales de terciopelo de Juicy Couture: creo que tengo unos cien, en todos los colores disponibles. Los utilizo como mi uniforme si estoy descansando en casa o quiero ir a la playa. Básicamente me los pongo cuando no tengo que pisar la alfombra roja", ha confesado en un artículo para el periódico The Guardian.

Aunque Paris es muy consciente de que su seña de identidad en materia de moda el color rosa, preferiblemente en forma de purpurina o lentejuelas no resulta del agrado de todo el mundo, a estas alturas de su vida se resiste a cambiar solo por complacer a otros.

"De pequeña yo ya tenía mi propio estilo. Me encantaba ser única y destacar, así que me inventaba mis propias tendencias. A día de hoy me sigue encantando la manera en que se visten Kate Moss o Victoria Beckham, por ejemplo, porque siempre tienen un aire muy chic y sofisticado", se ha justificado.