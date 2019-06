Paris Hilton desmiente su participación en una nueva temporada de "The Simple Life"

El programa "The Simple Life" marcó un hito en la cultura pop de principios del 2000 y dio pie a un nuevo género de la pequeña pantalla basado en una exageración de la realidad gracias a Paris Hilton y Nicole Richie: dos niñas ricas, por aquel entonces poco conocidas fuera del circuito de Hollywood, que se enfrentaban por primera vez al reto de ganarse la vida trabajando.

Desde su cancelación en 2007, los fans no habían dejado de soñar con otra temporada y esta semana parecía que sus plegarias habían sido escuchadas cuando una cuenta de Twitter verificada y perteneciente aparentemente a ese programa comenzó a publicar de nuevo.

Primero compartió una imagen antigua de las protagonistas originales del show junto al hashtag #SimpleLife6, aunque poco después sus responsables dieron a entender que el elenco había cambiado y el reality se había mudado a una nueva cadena al comenzar a seguir a Paris Hilton, a Lindsay Lohan y a la plataforma de streaming Netflix a un mismo tiempo.

"Mantén a tus amigos cerca, y a tus enemigos aún más", añadía otro tuit para acompañar una foto de Lindsay y Paris junto a dos emoticonos: uno pelirrojo y otro rubio.

La esfera virtual enloqueció ante la perspectiva de ver a las dos celebridades, enemigas acérrimas desde hace años, juntas de nuevo frente a las cámaras.

El momento parecía ser además el indicado, en vista de que el documental de Lindsay para MTV sobre su aventura como empresaria en la escena nocturna de Miconos ha sido cancelado.

Sin embargo, Paris Hilton ha acabado ahora con sus esperanzas con un simple mensaje en el que ha insistido una vez más en que ella no tiene ningún interés en reabrir ese capítulo de su carrera.

"Para vuestra información, alguien ha creado una cuenta falsa y ha inventado un rumor sobre #TheSimpleLife. No es en absoluto cierto. Sí, me encantaba el programa y me han propuesto retomarlo, pero he dicho que no porque tengo la agenda ocupada ya viajando alrededor del mundo y dirigiendo un imperio", ha apuntado. La cuenta de Twitter que dio pie a toda esta historia ya no existe.