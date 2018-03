Paris Hilton deslumbra a su prometido con su lado más "intelectual"

La pareja formada por Paris Hilton y el actor Chris Zylka no ha dejado de acaparar titulares en los últimos meses a cuenta de su ilusionante compromiso matrimonial, al cual no ha dejado de referirse la socialité en las muchas entrevistas que ha concedido desde que se materializara el pasado mes de diciembre durante una romántica escapada a la nieve.

Sin embargo, en esta ocasión ha sido el normalmente discreto intérprete quien ha tomado la iniciativa a la hora de compartir con la opinión pública el estado de felicidad y emoción en el que se encuentra con motivo de la esperada ceremonia en la que se darán el sí quiero, aprovechando de paso la coyuntura para deshacerse en halagos hacia la mujer que ha conquistado su corazón.

"Creo que es una de las mujeres más intelectuales que he conocido en mi vida, y por eso no paro de hacerle preguntas y de pedirle consejo sobre cualquier aspecto de mi carrera y de nuestro día a día. Creo que la pregunta más adecuada debería hacer referencia a las cosas que no me gustan de ella, pero ya te puedo decir que no hay nada", ha comentado el artista a su paso por la ceremonia de entrega de los premios iHeart Radio.

Pero además de ofrecer unas declaraciones algo predecibles sobre el estrecho vínculo que le une a la estrella televisiva, el guapo artista también ha confesado que el momento de mayor nerviosismo que -al menos por ahora- ha vivido en el largo proceso que culminará con su llegada al altar tuvo lugar cuando se dispuso a cumplir con la tradición de pedirle al padre de Paris que les diera su bendición de cara a su futuro en común.

"Creo que el trámite que me puso más nervioso fue el de pedirle a su padre la mano de su hija. Estaba muy nervioso, pero quería hacerlo todo según las tradiciones. Creo que él se esperaba que lo hiciera, así que al final no resultó tan difícil.

La siempre extrovertida Paris Hilton, quien asistió de la mano de su futuro marido a la citada entrega de premios, tampoco quiso dejar escapar la oportunidad de asegurar ante los periodistas que la etapa que atraviesa a día de hoy es inmejorable a todos los niveles y, además, que por fin se siente una "mujer adulta" que tiene en las manos las riendas de su propia vida.

"Es como si irradiara una luz especial. No sé, por fin me siento una mujer adulta y creo que mi verdadera vida comienza ahora", expresó en pocas palabras la futura novia.