Paris Hilton no piensa devolver bajo ningún concepto su anillo de compromiso

Por una vez los rumores han resultado ser ciertos y, tal y como se ha venido especulando desde que se conoció la ruptura de Paris Hilton con el actor Chris Zylka, la celebridad no piensa devolver el anillo de compromiso que él le entregó cuando le propuso matrimonio el pasado enero durante un viaje a Aspen, en Colorado.

La joya, valorada en dos millones de dólares y adornada con un anillo de 20 quilates en forma de pera, ha sido la principal desavenencia entre la expareja tras decidir seguir caminos separados: mientras que el intérprete querría que se le devolviera al haberlo pagado, según su versión de los hechos, de su bolsillo, los portavoces de la empresaria y DJ sostienen que constituye un regalo que esta recibió de su buen amigo, el célebre diseñador Michael Greene, y han dado a entender además que Chris no pagó el precio total que le habría costado a cualquier otro cliente gracias a la influencia delAhora la propia Paris ha querido aclarar de una vez por todas qué ha sido del anillo en cuestión, revelando que sigue en su poder y que no piensa entregárselo a su ex.

"La persona a la que se lo encargamos ganó millones y millones en publicidad gratuita.Me encanta que las redes sociales se hayan convertido básicamente en una nueva moneda de cambio. Me parece maravilloso", ha asegurado en un primer momento de forma algo evasiva durante una entrevista en el programa de Jenny McCarthy para la emisora SiriusXM cuando le preguntaron al respecto.

Pero la estrella no se iba a escapar de manera tan fácil y al final no le quedó más remedio que despejar las dudas de todos sus fans ante la insistencia de los locutores que querían saber qué había hecho con la alianza de la discordia: "Sí, la tengo. Los diamantes son los mejores amigos de una chica", ha respondido parafraseando a su adorada Marilyn Monroe.