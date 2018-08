Paris Hilton está demasiado ocupada para casarse de inmediato con Chris Zylka

Teniendo en cuenta que llevaba varios meses alardeando en sus entrevistas de la ilusión que la embargaba con los preparativos de su esperada boda con el actor Chris Zylka (33) y compartiendo puntualmente toda clase de novedades sobre el futuro enlace, la decisión que tomó hace unas semanas Paris Hilton (37) de posponer su gran día hasta el próximo mayo -la ceremonia estaba prevista inicialmente para noviembre- cayó como un jarro de agua fría entre sus seguidores, quienes no han podido evitar preguntarse si su aparentemente idílica historia de amor había entrado en un período de crisis.

Eso explica que la madre de la socialité, Kathy Hilton, haya tenido que salir ahora a la palestra para resolver varias de estas cuestiones y, especialmente, para negar categóricamente que la relación entre Paris y Chris esté atravesando algún que otro bache que haya podido motivar tan llamativo cambio de planes.

Lo cierto es que, según la progenitora de la empresaria y DJ, todo se debe a la intensa agenda profesional a la que está sometida su famosa hija y, por supuesto, al carácter prioritario que esta le otorga a su trabajo.

"Ahora mismo tiene que promocionar su nueva fragancia y su nueva línea de productos para el cuidado de la piel, así que básicamente ahora mismo no tiene tiempo para dedicarse a planear la boda. Pero los dos están muy bien, hace poco estuve con ellos y se les ve tan felices como siempre. Se nota que disfrutan mucho de la compañía mutua y que están hechos el uno para el otro", ha afirmado Kathy en declaraciones al portal de noticias TMZ, justo antes de rechazar con rotundidad la posibilidad de que a Paris le hayan asaltado importantes dudas sobre su futuro en la institución del matrimonio.

"No lo creo, de verdad que no pienso que tenga algo que ver con eso. No hay problemas entre ellos", ha sentenciado.