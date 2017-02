Paris Hilton presume de nuevo novio en las redes sociales

La siempre mediática Paris Hilton ha disfrutado de un fin de semana cargado de diversión y romanticismo gracias a la inestimable compañía del que parece ser su nuevo compañero sentimental, el actor Chris Zylka, toda una experiencia de la que no ha querido dejar al margen a los millones de seguidores que acumula su cuenta de Twitter al compartir con ellos tres imágenes que no dejan lugar a dudas sobre la etapa "mágica" que vive a día de hoy la rica heredera en el terreno amoroso.

"La mejor sensación que puedes tener viene cuando alguien te mira a los ojos como si fueras mágica. Vive. Ama. Brilla", reza la poética descripción de una de las fotos que ha publicado en su perfil de la famosa red social, que sirve al mismo tiempo para confirmar oficialmente el romance entre la ahora DJ y el protagonista de la serie 'The Leftovers'.

A pesar del derroche de ingenio y sentimientos que Paris ha volcado en la esfera virtual para proclamar a los cuatro vientos su amor por el guapo artista, desde su círculo más íntimo se advierte de que, por el momento, la relación se encuentra en sus primeras fases y, por tanto, ambos prefieren disfrutar únicamente del momento en lugar de planificar un hipotético futuro juntos."Se gustan mucho, eso es verdad, pero al mismo tiempo saben que lo mejor es tomárselo con calma y que lo prioritario es conocerse en profundidad", asegura al portal de noticias E! News una fuente cercana a Paris.

Esta no es la primera vez, sin embargo, que los dos enamorados deciden compartir la alegría que les brinda su romance en las redes sociales, ya que hace unos meses la famosa rubia echaba mano de su cuenta de Snapchat para hacer público un vídeo que la retrataba recibiendo de Chris un cariñoso beso en la mejilla al tiempo que le era presentada la tarta de su 36 cumpleaños.

Confirmado pues su regreso a la vida en pareja, Paris ya no tendrá que reflexionar públicamente sobre las ventajas e inconvenientes de ser una mujer soltera, como hacía poco antes de Navidad tras conocerse que su romance con Thomas Gross había llegado a su fin.

"Me encanta estar soltera, la verdad es que antes me costaba mucho estar sola y siempre necesitaba un novio. Ahora no, siento que soy mucho más independiente en ese sentido y soy más feliz conmigo misma. No necesito a otra persona para demostrar a los demás que soy feliz", aseguraba la también exnovia del modelo español River Viiperi.