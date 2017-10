Paris Jackson aprende a tocar la guitarra para colaborar con sus tíos

Aunque hace escasas semanas salía a la luz que el ya no tan pequeño Blanket (15) -el menor de los tres hijos de Michael Jackson- se estaba preparando para seguir los pasos artísticos de su malogrado padre bajo la supervisión de sus famosos tíos, ahora uno de ellos, Tito Jackson, asegura que su sobrina Paris (19) también ha heredado del rey del pop ese talento natural que le convirtió en un ídolo de masas, hasta el punto de que la joven se ha decidido a seguir aprendiendo a tocar la guitarra y a entrenar al máximo su voz."Paris es genial, es una chica muy versátil y le encanta tocar la guitarra.

Ha estado cantando un poco con nosotros y lo hace fenomenal. La he estado entrenando para que pueda hacer su propia música, unos acordes nuevos por aquí y por allá", ha expresado Tito en conversación con el diario The Sun, antes de dejar entrever que, en lugar de centrarse exclusivamente en el modelaje o a la actuación, es posible que Paris se destaque antes como toda una estrella de la canción.

"Está claro que es una chica joven y con mucho talento. Debería hacer una colaboración con nosotros. Todo es posible en este mundo y lo único que tenemos que hacer es prepararlo bien", ha añadido en la misma entrevista.Cierto es también que Paris ya había puesto de manifiesto anteriormente su pasión por la música de Paul McCartney y, lo que es aún más sorprendente, su deseo de que el ex Beatle se animara algún día a interpretar uno de los temas escritos por ella misma"[McCartney] es el amor de mi vida. Hace poco escribí una canción y me encantaría que estuviera dispuesto a cantarla. Por desgracia, no creo que eso ocurra", publicaba hace unos meses en sus redes sociales.

Al margen del rumbo profesional que vaya a tomar Paris de aquí a unos años, y de si finalmente dará prioridad a una de sus muchas facetas o tratará de cultivarlas todas al mismo tiempo, el principal objetivo que se ha marcado la joven en su condición de personaje público reside realmente en dar visibilidad a aquellas causas y personas que por lo general permanecen fuera del ojo público.

"Al principio me quería mantener alejada del foco mediático y estudiar para ser psicóloga o enfermera en un centro psiquiátrico. Pero luego me di cuenta de que sería una pena desperdiciar esta oportunidad y esta plataforma que me ha sido concedida. Al tener la capacidad de adentrarme en el mundo de la moda y en el de la interpretación, me percaté de que podría aprovechar esta circunstancia para intensificar mi discurso. En lugar de ayudar a la gente una por una, ahora puedo ayudar a las masas", expresaba a la revista People.