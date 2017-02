Paris Jackson no será cantante ni tampoco actriz, al menos de momento

A lo largo de los últimos meses, la hija del legendario rey del pop ha abandonado la vida relativamente anónima que había llevado bajo la tutela de su abuela hasta alcanzar la mayoría de edad para presentarse ante el mundo a golpe de portada en publicaciones tan prestigiosas como la revista Rolling Stone.Como no podía ser de otra manera, esa nueva presencia pública dio pie a un sinfín de especulaciones sobre qué camino elegiría la joven de 18 años en el terreno profesional, donde por el momento solo se ha destacado por puntuales trabajos como modelo.

Aunque últimamente se ha rumoreado que podría haberse hecho con un papel en la nueva serie 'Star', creada por Lee Daniels, ella afirma que no se plantea adentrarse en el mundo de la actuación en un futuro inmediato.

"Ahora mismo me estoy dedicando al modelaje. Siempre he querido probar suerte en la interpretación, pero puede que en un par de años. Creo firmemente en el activismo y quiero hacer cosas importantes", afirma Paris en una entrevista al número dedicado a moda de la revista CR.

La única hija de Michael Jackson se muestra mucho más rotunda a la hora de hablar de una posible carrera como cantante, una opción que descarta de plano.

"Escribo música para mí misma. Lo uso como terapia para desahogarme. Pero no me veo desarrollándolo para construir una carrera. En mi familia hay muchos artistas maravillosos. Si me dedicara a ello en serio, como trabajo, cambiaría cómo me siento respecto a la música, y no quiero que eso suceda", revela Paris, que sin embargo ha formado un grupo junto a su pareja Michael Snoddy, con quien se cree que podría haber puesto punto final a su relación recientemente.

"Estoy en una banda, sí. Lo hacemos por diversión. Mi novio es el batería y también hay otras dos personas, el bajista y un vocalista que hace los coros. Hacemos una música tipo folk, como The Lumineers mezclado con Johnny Cash".