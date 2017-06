Paris Jackson responde a sus detractores: "Lo hago lo mejor que puedo"

La hija del rey del pop, Paris Jackson, decidió hace unos meses que ya era momento de salir de las sombras en que había vivido desde la muerte de su famoso padre para perseguir sus sueños, véase la actuación y el modelaje, y pese a que ha conseguido ganarse una sólida base de fans, por el camino también se ha encontrado con muchos críticos que la acusan de aprovecharse de la fama del legendario cantante para cimentar su carrera. Harta de la alargada sombra que proyecta sobre ella su apellido, la maniquí de 19 años no ha podido morderse más la lengua y ha respondido a sus detractores con un vídeo en directo en Instagram para dejar claro que, aunque no sea perfecta, intenta mantenerse fiel a sus valores y ser un buen modelo a seguir.

"Esto va para esa gente que no está de acuerdo conmigo o con mis valores morales, y se dedican a intentar hacerme daño. Me gusta pensar que, para alguien que prácticamente sigue siendo una adolescente, voy por el buen camino. Lo entiendo: no os gustan los tatuajes, la profanidad, mi espíritu libre, mi franqueza. Lo entiendo, soy una chica joven y debería estar calladita. Soy una adolescente. Lo hago lo mejor que puedo, estoy trabajando todo lo duro que puedo para ganarme el pan y construir mi propia vida. Lucho por los derechos humanos, por los de los animales, por el medio ambiente. Básicamente, intento involucrarme en cualquier movimiento liberal que busque causar un impacto positivo en este planeta", compartió con todos sus seguidores.

Lo que más molesta a Paris de la situación de acoso de la que es víctima en la esfera virtual es que no consigue entender qué es lo que ha hecho para molestar tanto a sus 'haters', y así se lo ha preguntado en el emotivo vídeo.

"Entiendo que no sea suficiente. Da igual lo que haga, nunca será suficiente y vosotros nunca estaréis lo suficientemente satisfechos aunque solo tenga 19 años y esté dejándome la piel trabajando, no es suficiente. Podría adoptar unos cuantos niños, participar en actos benéficos como Angelina Jolie y vosotros seguiríais creando rumores sobre mí igual que hacéis con ella. No entiendo por qué hay gente que me odia con esa pasión ardiente, no lo puedo comprender. No creo que sea envidia, creo que es algo más... Quejaos sobre celebridades que estén normalizando el uso de la cirugía estética, sobre el hambre en Venezuela, quejaos de nuestro jod*** presidente. Todo ese tiempo que malgastáis criticándome a mí, a una adolescente, invertidlo en otras cosas. No soy vuestra niña, no soy vuestra hija", declaró visiblemente enfadada a la par que triste.