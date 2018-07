Elsa Pataky celebra su cumpleaños con Chris Hemsworth en el País Vasco

La actriz Elsa Pataky se ha encargado personalmente de hacer partícipes a sus seguidores de Instagram del cumpleaños tan especial del que disfrutó ayer miércoles en medio de sus merecidas vacaciones familiares en el norte de España. De forma más concreta, la intérprete madrileña y su marido Chris Hemsworth visitaron un viñedo a las afueras de la localidad de Zarauz (País Vasco), en el que aprendieron a escanciar los vinos espumosos, y no dudaron en culminar la jornada con un divertido baile que compartieron rápidamente en las redes sociales para deleite de sus admiradores.

"El mejor cumpleaños de mi vida, celebrándolo con los que más quiero, especialmente con este que siempre me hace reír", ha escrito la artista en su cuenta personal para hacer balance de un día lleno de emociones y actividades, añadiendo a la publicación una enternecedora imagen que la retrata abrazada al afamado protagonista de la saga 'Thor'.

"He decidido darle a mi mujer una clase de baile para celebrar su cumpleaños. Creo que debería haber tomado clases yo mismo antes de enseñarle. ¡Feliz cumpleaños, mi amor!", reza la publicación que ha colgado el australiano en la misma plataforma junto a la grabación que da buena cuenta de su sentido del ritmo.

Como han revelado varios medios locales, el matrimonio habría llegado a Guipúzcoa esta misma semana y estaría acompañado no solo de sus tres hijos -India Rose (6) y los gemelos Tristan y Sasha (4)- sino también del actor estadounidense Matt Damon, uno de los mejores amigos que tiene la pareja en la industria del celuloide, y su esposa Luciana Barroso.

Curiosamente, la elección de tan idílico entorno para desconectar de las obligaciones y respirar aire puro no habría correspondido a ninguno de los cuatro artistas mencionados, sino más bien al hermano de Elsa, Christian Prieto, y a la mujer que el próximo 28 de julio se convertirá en su esposa, la guapa Silvia Sierra, quienes contraerán matrimonio previsiblemente en el mismo hotel en el que todos se encuentran alojados"A la mujer que me hace sentir la persona más especial del mundo. Te quiero más que a nada. Aún no me creo que nos vayamos a casar en menos de diez días", reza la emotiva dedicatoria que Christian le dedicó a su futura esposa en sus redes sociales.