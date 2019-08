Patricia Arquette recibió el primer beso en los labios de Joseph Gordon-Levitt

Todos los fans de los actores Patricia Arquette y Joseph Gordon-Levitt estarán al tanto de que esta pareja artística compartió pantalla en la recordada comedia "Santo Matrimonio" y que, en un momento dado de la película, la ahora oscarizada intérprete le daba un tierno beso en los labios al entonces preadolescente de solo 13 años.

Para aquellos que no lo supieran, la reputada artista se ha encargado personalmente de desenterrar este notable acontecimiento de su pasado en su última visita al programa nocturno del humorista James Corden.

Pero no contenta con ello, la estadounidense ha revelado además que, antes de rodar esa escena, mantuvo una charla muy interesante y reveladora con la madre del actor.

"Me acabo casando con un jovencísimo Joey Gordon-Levitt en la película, y tenemos que darnos un beso en los labios. Me acuerdo de que su madre me dijo en privado: 'Este va a ser su primer beso y está muy nervioso'. Y claro, yo le contesté: '¡Yo sí que estoy nerviosa'", ha relatado la hermana de la también actriz Rosanna Arquette a su paso por el citado espacio.

Ejerciendo momentáneamente de mentora personal para el ahora experimentado Joseph, de 38 años, Patricia tuvo oportunidad de hablar con él minutos antes de que tuvieran que grabar la mencionada secuencia a fin de tranquilizar al muchacho y recordarle que un "beso cinematográfico" como el suyo no entraría a formar parte, al menos oficialmente, de su historial amoroso personal.

"Me acerqué a él y le dije: 'Hey, piensa que esto es de mentira, que estamos fingiendo. Este no va a ser el primer beso de tu vida tampoco, ya tendrás ocasión de tener tu primer beso de verdad", ha añadido divertida la intérprete, de 51 años, en la misma conversación.