Patricia Arquette no aprueba el regreso de su hermano David a la lucha libre

El actor David Arquette mantuvo durante cierto tiempo una carrera en el mundo de la lucha paralela a su trabajo en el cine y la televisión después que comenzara a competir en la WCW para promocionar su película 'Ready to Rumble'. A lo largo del último año ha vuelto a descubrir su pasión por ese deporte y a subirse al cuadrilátero por primera vez en dos décadas para desesperación de su hermana Patricia, que no comprende cómo puede habérsele ocurrido esa idea a su edad y con un historial de problemas de salud como el suyo.

"En primer lugar, fue campeón del mundo, pero hace muchos, muchos años, así que esto es una especie de resurgimiento de su carrera. Ha vuelto al ring, y resulta aterrador, no sé si me entendéis. Es más mayor, ha sufrido un ataque al corazón, hace un año o así, ¡y ahora ha decidido volver a pelear!", ha explicado la oscarizada intérprete a su paso por el programa de Ellen DeGeneres, donde ha dejado claro que nadie la encontrará entre el público en uno de los torneos en que participa.

"Me asusta de verdad. No veo ninguno de sus combates porque resultaría demasiado aterrador para mí".Lo cierto es que nadie podría culpar a la actriz de estar pecando de cautelosa o exagerada. El pasado mes de noviembre, sin ir más lejos, David recibió una brutal paliza mientras participaba en una modalidad conocida como 'Death Match', que se caracteriza por una violencia extrema al no aplicarse las reglas que imperan en otros estilos.Aunque en un principio pareció que solo iba a necesitar reposo y unos cuantos puntos de sutura tras ser golpeado con un tubo fluorescente durante el enfrentamiento, apenas un día tuvo que ser ingresado de urgencia tras despertarse "tiritando y con el cuello hinchado".

Pese a que él sostuvo en todo momento que era el único responsable de lo ocurrido, al no haber sabido mantener la calma en la pelea, su familia tuvo que llevarse un gran susto cuando les informaron de que tenía seccionado un músculo del cuello y que además el corte se había infectado.