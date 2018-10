Patricia Conde acabó en urgencias durante la celebración de su cumpleaños

La presentadora, actriz y ahora diseñadora Patricia Conde tuvo que pasar la noche de su 39 cumpleaños ingresada en el hospital por culpa de una fiebre muy alta que, como ella misma ha explicado a través de su Instagram, se debe tanto a la preocupante infección que la aquejaba ese día como a las imprudencias que se desprenden de una actitud algo "burra" por su parte.

"Todo era perfecto (bueno, la verdad es que me encontraba un poquito mal) y como soy así de burra, tiré de mis reservas de energía. Pero cayó la noche y la fiebre subió tanto que acabé en urgencias", ha escrito en una larga publicación sobre el cambio de guion que se produjo justo cuando sus amigos y ella disfrutaban de una noche de relax en un apacible y "mágico" paraje.

Aunque no ha dado demasiados detalles sobre la dolencia que padece, la vallisoletana ha confirmado que en la noche de este lunes no podrá presentar el programa que protagoniza junto al humorista Ángel Martín, 'WifiLeaks', al encontrarse sometida todavía al sinfín de medicamentos que han tenido que serle administrados por vía intravenosa.

"Así que hoy no podré estar en el programa y me fastidia porque yo he hecho directos a punto de morirme y muchos compañeros míos igual... Sonreímos, hacemos el chiste y no parece que la noche anterior tuviésemos una pielonefritis o endocarditis infecciosa o un cólico nefrítico", ha añadido al tiempo que daba alguna que otra pista sobre el origen de sus males.

"En fin, que estaba chunga de salud pero todos me decían que qué guapa estaba con la cara lavada, sin peinar y hecha una mierda, mientras me metían por vena nolotil, paracetamol y antibióticos", ha asegurado.

Al margen de todos estos contratiempos, Patricia parece consolarse con las numerosas felicitaciones y muestras de cariño que ha venido recibiendo a lo largo de todo el fin de semana, así como con el aspecto radiante que lució durante buena parte de la jornada gracias al masaje facial con el que había empezado su día.

"A mí la muerte me pillará con muda limpia (como decían y dicen muchas de nuestras abuelas) y con buena cara, eso seguro. Mucha salud y mucho amor para todos y millones de gracias por vuestras felicitaciones", reza el final de su impactante relato.