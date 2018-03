Patrick Schwarzenegger tiene en su padre Arnold al mejor "modelo a seguir"

El modelo Patrick Schwarzenegger (19), hijo del astro de Hollywood Arnold Schwarzenegger y de su exmujer Maria Shriver, está decidido a seguir los pasos de su afamado padre en la industria cinematográfica y, para ello, todos los días encuentra la motivación necesaria para perseguir su sueño en la "increíble" trayectoria interpretativa y también política que ha venido siguiendo su progenitor desde que aterrizara en la meca del cine procedente de su Austria natal.

"Mi padre siempre me dice que no haga caso de aquellos que traten de convencerme de que no puedo hacer todo aquello que me proponga. Y es que el llegó de otro país con 20 dólares en su bolsillo y fue capaz de subir cada peldaño de la escalera hasta llegar al estrellato, lo cual es increíble. Y es su ejemplo el que me ha dado la determinación para convertirme en la persona que de verdad quiero ser, para labrarme mi propio nombre y no ser solo su hijo", ha expresado el ahora actor a la revista Cosmopolitan.

Gracias a la seguridad que irradia en sus declaraciones, su innegable atractivo físico y la experiencia que, de forma indirecta, ha venido acumulando en el mundo del entretenimiento al tener como principal referente personal al protagonista de títulos como 'Terminator', 'Conan el Bárbaro' o 'Desafío Total', el guapo intérprete ya se ha hecho con su primer papel de relevancia en el nuevo drama romántico 'Midnight Sun', una película que acaba de estrenarse en Estados Unidos y en la que comparte cartel con la popular Bella Thorne.

"La verdad es que siempre me han gustado esas películas que te emocionan y te hacen llorar. Soy un gran aficionado a 'El diario de Noah' y 'Bajo la misma estrella', y suelo verlas a menudo con mi novia", ha confesado en la misma conversación al tiempo que se distancia claramente del perfil interpretativo de Arnold, uno de los grandes ídolos del cine de acción.Y además de haberle abierto de par en par las puertas de Hollywood, su primer largometraje también ha brindado a Patrick algunos trucos adicionales para mantener en todo momento encendida la llama del amor en su sólida relación con la modelo Abby Champion, quien a partir de ahora deberá esperar de su chico muestras de cariño aún más sorprendentes y románticas.

"Interpretar a Charlie en 'Midnight Sun' me ha enseñado que tengo que organizarme mejor para las citas. Quiero decir, este chico lleva a su novia en tren hasta Seattle solo para darle una buena sorpresa. Yo todavía no me he animado a tener ese tipo de grandes gestos con la mía, así que tendré que subir el nivel", ha bromeado.