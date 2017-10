Paula Echevarría y David Bustamante: sin planes para reconciliarse ni divorciarse

La mudanza de David Bustamante a un apartamento propio a principios de esta semana fue interpretada por muchos como la señal definitiva de que el cantante y su mujer Paula Echevarría iban a confirmar en breve esa separación sobre la que tanto han evitado hablar, optando en su lugar por reconocer de forma evasiva que en su casa "pasaban cosas".

Sin embargo, ahora la protagonista de 'Velvet' ha realizado unas declaraciones que echan por tierra esa teoría, pero sin animarse a dar demasiada información sobre el estado de su matrimonio. Tal y como ha apuntado ella misma hoy jueves en un acto promocional de una de las marcas de las que es imagen, la razón por la que la pareja aún no ha tomado una decisión acerca de su futuro es que el pasado verano -cargado de compromisos profesionales para ambos- no ha sido el mejor momento para replantearse qué hacer o tratar de solucionar sus diferencias. "La evolución en mi matrimonio es que, de momento, no hay evolución. Estamos en el mismo punto que la última vez que hablé con la prensa el día de mi fiesta de cumpleaños.

De momento, estoy separada, pero físicamente. Nos llevamos muy bien. Tenemos una mejor relación de la que los medios decís. Y eso siempre lo he dicho", ha asegurado en su encuentro con los medios.Sobre el cambio de vivienda de su marido, la artista ha aclarado que se trata simplemente de una mera reubicación, antes de aclarar que la casa familiar sigue siendo tanto su hogar como el del cantante, que aún posee un juego de llaves para acudir a ver a su pequeña Daniella cuando lo desee.

De paso, la guapa asturiana ha aprovechado para desmentir los rumores acerca de un enfrentamiento con el padre de su hija por motivos financieros o la hipótesis de que él podría estar a punto de presentar la petición de divorcio.Para concluir, Paula ha vuelto a repetir lo mismo en que ocasiones anteriores: que aún no hay nada en firme."No hay intenciones de reconciliación, pero tampoco las hay de divorcio", afirmó, añadiendo que, evidentemente, solo podía hablar en su nombre.